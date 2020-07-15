Из-за затянувшегося противостояния между президентом Болгарии Руменом Радевым и премьером Бойко Борисовым, в стране несколько дней не стихают протесты. В основном демонстрации носят мирный характер, однако иногда происходят и столкновения митингующих с полицейскими.

Об этом передает DW.

Сообщается, что в столице Болгарии, Софии, во время одной из акций протестов демонстранты бросали в полицейских коктейли Молотова. В результате столкновений пострадали 2 правоохранителя, 6 протестующих были задержаны.

Стоит отметить, что антиправительственные акции в Болгарии начались еще 9 июля после обысков в администрации президента. Они якобы касались расследования двух не связанных между собой дел о коррупции и разглашении государственной тайны. Для допросов были задержаны уполномоченный по борьбе с коррупцией и советник президента по вопросам безопасности.

В свою очередь президент страны Румен Радев, который неоднократно критиковал премьера Бойко Борисова, связывает обыски с деятельностью главы правительства, и призвал Кабмин уйти в отставку. Однако Борисов заявил, что открыт для диалога и уважает право каждого на протест. Так же он призвал демонстрантов "быть осторожными и не допустить пролития ни единой капли крови".

Напомним, в прошлом месяце премьер-министр Болгарии Бойко Борисов обвинил президента страны Румена Радева в слежке за ним. По мнению главы болгарского кабинета министров, для слежки использовался беспилотный летательный аппарат.

Также мы писали, что президент Болгарии опроверг обвинения в якобы использовании дрона для фотографирования премьера. Он сообщил, что поручил Службе национальной безопасности Болгарии расследовать дело и выяснить происхождение фотографий.