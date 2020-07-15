В Киеве ночью 15 июля нашли убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины. Тело мужчины лежало на улице Иорданской. Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила мужской труп с признаками насильственной смерти. После предварительного осмотра были выявлены следы крови у правого уха. У мужчины были так же вывернуты карманы брюк и снята обувь.

Как выяснилось позже, убитый был следователем по особо важным делам СБУ, его имя - Роман Закладный. Он занимался расследованием уголовных производств, связанных с государственной изменой и событиями на востоке Украины. Мужчина должен был сегодня выйти на пенсию.

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