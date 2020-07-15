Премьер-министр Денис Шмыгаль поздравил военнослужащих миротворческого контингента Украины, которые отстаивают мир в 27 операциях по всему миру.

"Впервые военнослужащие Вооруженных сил Украины присоединились к миротворческим миссиям ООН в 1992 году. Тогда в Сараево их встретили обстрелы артиллерии и снайперов. С тех пор почти 45 тысяч украинцев приняли участие в 27 миротворческих операциях. Каждая их миссия - это значительный вклад в становление мировой безопасности. И они героически выполняют этот долг, даже ценой собственной жизни", - говорится в опубликованном сообщении в его Telegram в среду, 15 июля.

Денис Шмыгаль призвал почтить память 55 наших миротворцев, погибших во время выполнения задач по поддержанию мира.

"Спасибо всем украинским миротворцам за их профессионализм и отвагу. Мирного нам всем неба", - пожелал премьер-министр Украины.

Как сообщала "Страна", в Демократической Республике Конго (ДРК) наших вертолетчиков-миротворцев отметили наградами ООН. Всего за более, чем семь лет и 10 ротаций 18 ОВО миссии ООН по стабилизации в ДР Конго они совершили более 22 тысяч полетов с общим налетом 24 тыс часов. За этот период, наши экипажи перевезли более 81 тысячи пассажиров и 3852 тонн различных грузов.

Напомним, что белорусский президент Александр Лукашенко заявил о готовности вывести своих миротворцев на границу Украины и России.