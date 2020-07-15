С нового учебного года в украинских школах станет обязательным измерение температуры как для работников образовательных учреждений, так и для учащихся.

Об этом в среду, 15 июля, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.

"Вместе с Минобразования мы анализируем ситуацию, в том числе смотрим, как это делается за рубежом, хотим взять лучшие практики. Могу сказать, что будет обязательное измерение температуры для всех работников, которые приходят на работу в образовательные учреждения, обязательное измерение температуры для детей. При 37,2 и выше, ни работники, ни дети, не могут допускаться к работе и обучению. Родители, которые приводят детей в школу, должны пользоваться масками, когда заходят в школу. В школе должны быть антисептики и дети должны ими пользоваться под присмотром учителей", - сказал Степанов.

По его словам, правила работы школ в условиях коронавирусной эпидемии еще разрабатываются и, возможно, будут представлены на утверждение в Кабинет министров на следующей неделе.

Слова Степанова про работу школ в условиях эпидемии коронавируса с 03:52. Видео: Минздрав в Facebook

Напомним, недавно Степанов допустил, что украинских школьников переведут на двухсменный режим обучения из-за коронавируса.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица пока не готова к возобновлению обучения детей в школах в обычном режиме.