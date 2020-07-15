В Украине за минувшие сутки коронавирусом заболели 61 ребенок и 41 медицинский работник. Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболело 836 человек. Из них 61 ребенок, а также 41 медработник. Были госпитализированы 224 человека. Зафиксировано 15 летальных случаев", - сказал Максим Степанов.

Также министр добавил, что за сутки выздоровели 977 пациентов.

"Всего за все время пандемии в Украине заболело 55 607 человек. Из них 3 967 детей, а также 7 540 медицинских работников", - уточнил Максим Степанов.

По его словам, в целом выздоровели 28 131 человек, а для 1 427 заболевших болезнь оказалась смертельной.

"За минувшие сутки в целом было осуществлено 29 044 тестирования. Из них 13 675 исследований методом ПЦР, а также 15 369 исследования методом ИФА", - добавил Степанов.

Напомним, по данным на 15 июля, в Украине уже выявлено 55,6 тысяч случаев коронавируса. За последние сутки прирост заболевших составил +838.

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