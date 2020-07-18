Несмотря на коронакризис, до конца 2020 года некоторые знаки Зодиака получат возможность улучшить свое финансовое положение. Для этого сложатся благоприятные условия. Но чтобы они реализовались, нужно будет подкрепить астрологическую удачу своими действиями. Так что дерзайте и верьте в звездную поддержку.

Близнецы

Шанс умножить свои финансы выпадет тем Близнецам, которых не особо затронул кризис. Остальные смогут постепенно выйти на прежний уровень дохода. Хоть Близнецы и слывут легкомысленным знаком Зодиака, это не всегда так. Укрепить свое материальное положение получится за счет последовательных и рациональных действий. Например, планомерного накопления средств по правилу ежемесячно откладывать 1/10 часть дохода и не тратить ее ни при каких обстоятельствах. Пригодятся также инструменты, облегчающие планирование бюджета, например, специальные программы и приложения. Либо же просто сам принцип планирования трат и крупных покупок заранее. Если вы еще этого не делали, попробуйте начать и подбирать удобные для себя инструменты в процессе. Возможно, выяснится, что у вас есть куча "финансовых дыр", через которые, как вода, утекали ваши средства. Но их можно "залатать". Обладателям солидных счетов может понадобиться помощь специалиста, который наведет порядок в делах.

Весы

У Весов в этом году тоже появится возможность улучшить финансы. Вероятнее всего, это произойдет с помощью других людей. Возможно, вы оформите наследство, заключите выгодный брак, получите дорогой подарок. Либо же услышите дельный совет, который поможет улучшить бизнес. Дела могут пойти в гору и благодаря поддержке влиятельного человека. Или от знакомых вы узнаете о хорошей вакансии. В любом случае вам пригодится ваша природная обаятельность и общительность. Люди тянутся к вам, им приятно находиться в вашем обществе, а в этом году это умение легко завязывать и поддерживать связи, может конвертироваться и в финансовом плане.

Скорпион

Скорпионы - настоящие бойцы и труженики. В их случае улучшить финансовое положение получится у самых стойких и мотивированных. Как у лягушки из притчи, которая упала в кувшин с молоком, но выбралась оттуда, поскольку сбила масло, пока барахталась, не покладая лапок. Правда, от Скорпионов в этом году понадобится не только идти к цели, сжав зубы, а время от время выныривать на поверхность и сверяться с реальностью. В ту ли сторону вы плывете? И если вы уверены, то теперь все будет зависеть от приложенных усилий. В противном случае, есть риск, что вы потратите силы на то, что неэффективно и не принесет значимого результата. А увидеть это можно было заранее благодаря честности перед собой и анализу ситуации. Если вам сложно понять, куда стоит прикладывать энергию, попробуйте спросить мнения авторитетных людей, которым вы доверяете. Но конечное решение принимайте, опираясь на собственные ощущения.

Козерог

В этом году финансовая удача ждет тех Козерогов, которые способны ориентироваться в меняющихся реалиях и менять свою жизнь в зависимости от новых обстоятельств. Представители этого знака часто отличаются рассудительностью и трезвым подходом к жизни. И в этом году способность видеть то, что есть без иллюзий - это уже половина успеха. Вторая часть - это активность и решительность изменить существующий уклад, если он не сулит ничего, кроме застоя. Важную роль сыграет и чутье, которое поможет двигаться в новом для вас направлении. Но все это справедливо, если Козероги захотят получить больше, чем имеют. Для привычного и стабильного уровня будет достаточно вашего обычного здравомыслия.