В Украине зафиксировано 836 новых случаев инфицирования коронавирусом типа Covid-19. Всего по состоянию на 09.00 15 июля в Украине официально зарегистрировано 55 607 лабораторно подтвержденных случаев этой болезни, из них 1 427 смертельных. При этом 28 131 зараженный пациент выздоровел.

Сообщается, что всего проведено 827 157 тестирований методом ПЦР. За сутки выздоровел 977 пациент.

Распространение Covid-19 по областям Украины:

Львовская область - 7 425 случаев;

г. Киев - 6497 случаев;

Черновицкая область - 5 208 случаев;

Ровенская область - 4 782 случая;

Закарпатская область - 4 112 случаев;

Ивано-Франковская область - 3 178 случаев;

Волынская область - 3 117 случаев;

Киевская область - 3 128 случаев;

Харьковская область - 2 787 случаев;

Одесская область - 2 314 случаев;

Тернопольская область - 2 292 случая;

Винницкая область - 2 194 случая;

Житомирская область - 1 550 случаев;



Днепропетровская область - 1 155 случаев;

Хмельницкая область - 922 случая;

Черкасская область - 771 случай;

Донецкая область - 767 случаев;

Кировоградская область - 674 случая;

Запорожская область - 631 случай;

Черниговская область - 624 случая.

Николаевская область - 494 случая;

Сумская область - 346 случаев;

Полтавская область - 337 случаев;

Херсонская область - 205 случаев;

Луганская область - 97 случаев;



Данные с неподконтрольных территорий Крыма, а также Донецкой и Луганской областей не приводятся.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также сотрудниками областных лабораторий. По состоянию на утро 15 июля 2020 года в Центр поступило 1 101 сообщение о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 104 132 сообщения о подозрении на Covid-19.

Как сообщала "Страна", в Казахстане от коронавируса умер ответственный за борьбу с ним.

Ранее посольство Китая в Казахстане предупредили своих граждан, находящихся на территории этого государства, об обнаружении там неизвестной пневмонии, потенциально более опасной, чем Covid-19.