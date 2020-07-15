Сегодня, 15 июля, в Украине пройдет внешнее независимое оценивание (ВНО) по географии. Ожидается, что в нем примут участие 130 939 человек, для которых были подготовлены 8938 аудиторий в 554 пунктах тестирования.

Об этом информирует Украинский центр оценивания качества образования.

Так, соискателям высшего образования придется выполнить 54 задания, за которые они могут набрать 90 баллов. Допуск участников к пунктам тестирования начался в 09:50 и продлится до 10:50. Допуск участников к ВНО после 10:50 запрещен.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:

оригинал Сертификата внешнего независимого оценивания





паспорт или иной документ, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате





приглашение-пропуск для участия во внешнем независимом оценивании

Если участник не сможет предъявить оригинал сертификата, паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в сертификате, он не будет допущен к ВНО. При этом предоставление копий документов или электронного паспорта в мобильном приложении "Дія" не является основанием для допуска к тестированию.

Отмечается, что во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.

Напомним, что 9 июля в Украине в рамках ВНО прошло тестирование по истории страны. В нем приняли участие 178 714 выпускников - это всего лишь 67,7% от общего количества зарегистрированных участников.

Ранее мы писали, что 13 июля в Украине прошло внешнее независимое оценивание по биологии. На него зарегистрировались более 113 тысяч участников.