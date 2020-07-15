Один человек погиб в результате столкновения пассажирского и грузового поездов, которое произошло в Чехии недалеко от Праги вечером во вторник, 14 июля. Также во время аварии пострадали 35 человек. Об этом сообщает Lidové noviny.

Уточняется, что авария произошла вблизи станции Чески-Брод на востоке от Праги. Пассажирский поезд CityElefant с более чем сотней пассажиров по непонятным причинам проехал на красный свет и протаранил стоящий грузовой состав. Водитель пассажирского поезда погиб.

Также уточняется, что четыре человека получили серьезные ранения, а у 31 пассажира - легкие травмы. Среди пострадавших - восемь несовершеннолетних.

Фото: lidovky.cz

Авария произошла на одном из самых оживленных железнодорожных участков в Чехии. Движение на трассе остановлено. Экспрессы пускают в объезд, а региональные поезда заменяют автобусами.

Напомним, что неделю на зад возле курортного города Карловы Вары в Чехии лоб в лоб столкнулись два пассажирских поезда. В результате по меньшей мере два человека погибли, десятки пассажиров были ранены.

Также мы сообщали, что под Кропивницким самопроизвольно покатившийся поезд разрушил служебное здание.