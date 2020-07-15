Совет города Ситка (штат Аляска, США) решил перенести из центрального парка в музей статую правителя русских поселений в Северной Америке в конце XVIII - начале XIX века Александра Баранова.

Соответствующая резолюция была принята во вторник, 14 июля, передает РИА Новости.

Согласно тексту документа, статую предлагается "как можно скорее" переместить в музей, где она будет представлена в "историческом контексте". В поддержку этой инициативы выступили шесть членов городского совета, против высказалась одна представительница.

Согласно позиции авторов резолюции, Ситка находится на месте поселения представителей коренного населения этого региона Аляски - тлинкитов, а Баранов якобы "осуществлял непосредственный надзор за порабощением тлинкитов и алеутов". С точки зрения авторов документа, при Баранове нарушались законы коренных народов, а с их представителями жестоко обращались. В резолюции отмечается, что это "причиняет боль коренным народам и по сей день".

Статуя Александра Баранова расположена в историческом центре Ситки, который до 1867 носил имя Ново-Архангельск и являлся столицей русских земель на Аляске. Памятник авторства скульптора Джоан Багби-Джексон был подарен городу в 1989 году одной из местных семей и установлен в парке перед зданием общественного центра Harrigan Centennial Hall на берегу океана.

Напомним, недавно в немецком городе Гельзенкирхен возле штаб-квартиры Марксистско-ленинской партии Германии (MLPD) установили 2-метровую статую вождя мирового пролетариата Владимира Ленина.

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