Крысы от знаменитого Бэнкси появились на стенах одного из вагонов метро Лондона. Свою новую работу известный уличный художник посвятил пандемии коронавируса и показал ее на своей странице в Instagram.

На опубликованном художником видео можно рассмотреть одну чихающую крысу, а вторую - с медицинской маской, которую она использует как парашют. Еще парочка изображена на дверях вагона.

Видео заканчивается отрывком из песни Tubthumping британской рок-группы Chumbawamba. Художник обыграл в своей работе самую узнаваемую строчку этого трека: "I get knocked down, but I get up again" ("Меня сбивают с ног, но я снова встаю"). Правда он немного изменил фразу : "I get lockdown, but I get up again" ("Меня изолируют, но я снова встаю").

Администрация метрополитена не пришла в восторг от работы известного уличного художника, поэтому граффити скоро было удалено. Как объяснили в администрации, в лондонском метро граффити запрещены, даже если это дело рук знаменитостей. "Мы хотели бы предложить Бэнкси сделать новую версию его работы в подходящем месте", - добавили в метрополитене.

Ранее "Страна" писала о том, что во Франции полиция задержала похитителей картины Бэнкси.

Также мы сообщали, что в Италии нашли граффити Бэнкси на украденной с парижской улицы двери.