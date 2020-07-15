В Мехико во время ремонта ведомственного здания Монте-де-Пьедад рабочие обнаружили руины затерянного древнего дворца ацтеков, также служившего резиденцией конкистадора Эрнана Кортеса. Об этом сообщает BBC.

Остатки древнего сооружения были найдены во время ремонтных работ на площади Конституции в Мехико. Рабочие наткнулись на базальтовые плиты, которые оказались частью открытого пространства во дворце ацтекского правителя Аксаякатля. Дворец также использовался как резиденнция испанского конкистадора Эрнана Кортеса после падения империи ацтеков.

На то, что здесь находился дворец, указывают найденные артефакты - в частности две каменные скульптуры доиспанского периода. Одна из них изображает пернатого змея Кецалькоатля.

Археологи говорят, что, вероятно, повторно использовались материалы из дворца Аксаякатля, который, как и другие священные ацтекские постройки, был разрушен испанскими конкистадорами. Аксаякатль правил между 1469 и 1481 годами и был отцом Монтесумы, одного из последних правителей империи ацтеков.

Кортес прибыл на территорию нынешней Мексики в 1518 году как командир миссии по исследованию региона для испанской колонизации. Он и его люди взяли в осаду столицу ацтеков Теночтитлан в 1521 году. Когда город сдался, испанские колонизаторы разрушили его. Здание, которое сейчас стоит на месте дворца - это исторический ломбард, построенный в 1755 году.

Как сообщала "Страна", в США обнаружили подводное кладбище древних индейцев. На расстоянии 275 метров от береговой линии Флориды нашли затопленное захоронение индейцев, которому около семи тысяч лет.

Также стало известно, что в Мексике археологи откопали дворец, построенный неизвестной цивилизацией.