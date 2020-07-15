В Харькове на взятке попалась председатель военно-медицинской комиссии. За освобождение призывника от срочной службы она требовала от его родителей более 30 тысяч гривен.

Об этом во вторник, 14 июля, информирует пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Так, правоохранителям удалось установить, что глава военно-врачебной комиссии, которая также является директором одного из медицинских учреждений Харьковской области, потребовала от родителей призывника неправомерную взятку за подготовку документов о его непригодности к прохождению военной службы.

При этом медик получала деньги двумя траншами. Первый составил 12 тысяч гривен, а во время получения второго, в размере $700 (более 18 тысяч гривен по курсу), стражи порядка задержали главу военно-медицинской комиссии. Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

"Сейчас досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Киеве заместитель начальника военкомата попался на "отмазывании" призывника от армии за взятку. Причем чиновник получал деньги от посредника, который брал себе немалый процент за свои "услуги". Правоохранители задержали работника военкомата при получении $2000.

Ранее в прошлом году сотрудники СБУ задержали начальника одного из отделов Минобороны в Хмельницкой области за системную коррупцию.