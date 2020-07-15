По состоянию на утро среды, 15 июля, в Украине коронавирус подтвердился еще у 838 человек. Общее число зараженных таким образом достигло отметки 55 607 с начала эпидемии. Вчера, 14 июля общее число зараженных в нашей стране составляло 54 771 человек.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Так, всего в Украине от Covid-19 с начала эпидемии умерло уже 1 427 человек (прирост за сутки +15 человек), выздоровел 28 131 пациент (+ 977 за сутки).

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в США экспериментальная вакцина выдала мощный ответ против Covid-19 у всех добровольцев

Так же мы рассказывали, что в Штатах после коронавирусной вечеринки умер мужчина, считавший Covid-19 обманом и блефом властей.

Кроме этого мы передавали заявление Трампа о том, что "в России удивились бы своей статистике Covid-19, если бы делали столько тестов как США".