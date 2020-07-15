В среду, 15 июля, в Верховной Раде планируют рассмотреть проект постановления о назначении очередных местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года. Также в повестке дня парламента Украины есть и другие законопроекты.

Среди прочего народные депутаты планируют рассмотреть постановление о создании и ликвидации ряда районов и изменения в Регламент относительно графика проведения пленарных заседаний Рады.

На повестке дня также календарный план проведения четвертой сессии Верховной Рады девятого созыва, как передает пресс-служба парламента.

Нардепы рассмотрят изменения в Бюджетный кодекс Украины относительно приведения в соответствие положений бюджетного законодательства в связи с завершением административно-территориальной реформы и законопроект о медиации.

Для второго чтения предложен проект об оборонных закупках и разведке.

Также в Раде могут рассмотреть и изменения в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки и повышения международной конкурентоспособности отрасли видео - и кино - производства и относительно освобождения от уплаты туристического сбора внутренне перемещенных лиц.

Как сообщала "Страна", накануне в Украине легализовали игорный бизнес. Мы разбирались, как он может работать.

Напомним, что появились карты возможного нового деления на районы всех областей Украины.