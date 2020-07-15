Отношения между Вашингтоном и Пекином переходят в стадию глубокой заморозки. Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует в ближайшем будущем новых переговоров с Китаем по второй фазе торгового соглашения.

Официальным поводом для такого решения названа ситуация с пандемией коронавируса на планете.

"Я сейчас не заинтересован в переговорах с Китаем. Мы заключили большую торговую сделку. Но как только она была подписана, даже чернила еще не высохли, они поразили нас чумой", - заявил Трамп, как передает Интерфакс.

Президент США имел в виду новый коронавирус, который впервые появился в китайском городе Ухане. Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Китай должен быть привлечен к ответственности за распространение вируса.

Ранее "Страна" сообщала, что в США экспериментальная вакцина выдала мощный ответ против Covid-19 у всех добровольцев.