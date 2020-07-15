Вчера, 14 июля, в Беларуси начались стихийные акции протеста после того как ЦИК республики отказал в участии выборов президента нескольким кандидатам, среди которых был и главный оппонент Александра Лукашенко - Виктор Бабарико.

В Минске люди вышли на центральный проспект Независимости, хотя больших скоплений людей не наблюдалось. Участники акций стояли на тротуаре, периодически хлопая в ладоши. Протестующих поддерживали гудками автомобилисты, как передает агентство "Интерфакс-Запад".

Спустя некоторое время ГАИ перекрыла отдельные участки проспекта. По проспекту начали курсировать милицейские микроавтобусы и автозаки. Правозащитный центр "Весна" сообщил о задержаниях участников акции.

Кроме того, во время прямого эфира был задержан корреспондент белорусского бюро "Радио Свобода" Алесь Пилецкий. В социальных сетях сообщают о задержаниях журналистов ряда других изданий.

Аналогичные акции прошли и в ряде других городов Беларуси - Бресте, Гомеле и Гродно.

Напомним, что вчера ЦИК Беларуси отказался зарегистрировать экс-банкира Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало кандидатами в президенты. Вместе с тем были зарегистрированы кандидатами пять человек: действующий президент Александр Лукашенко, экс-депутат Анна Канопацкая, председатель партии БСДГ Сергей Черечень, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и супруга задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлана Тихановская.

Выборы президента Беларуси должны состояться 9 августа.