После эскалации в Нагорном Карабахе военного конфликта между Арменией и Азербайджаном в Баку на улицы вышли тысячи людей в поддержку своей армии и с требованием объявления срочной мобилизации.

Митингующие даже пытались прорваться в здание парламента, но путь им преградила полиция. Об этом передает РИА Новости в своем Telegram-канале.

Участники несанкционированного стихийного митинга прошли с национальными флагами Азербайджана по центральным улицам столицы, призывая к мобилизации. Полиция наблюдала за происходящим, но до поры не вмешивалась.

Но когда часть митингующих в Баку пыталась ворваться в здание парламента, силовики использовали водометы для разгона. После этого на улицах, прилегающих к зданиям парламента, администрации президента и Минобороны, появились полицейские кордоны.

Ранее "Страна" сообщала, что в боях погибли 11 азербайджанских военных, среди них - генерал-майор.