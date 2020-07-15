В США ученые - вирусологи добились обнадеживающего успеха в деле создания вакцины против Covid-19. Экспериментальный препарат, который разрабатывает компания Moderna, смог вызвать мощный иммунный ответ организма у всех добровольцев на ранней стадии исследования.

Отчет об испытаниях представил журнал New England Journal of Medicine, как передает Интерфакс.

Исследование показало, что некоторые антитела появились уже после одной дозы вакцины, однако через четыре недели потребовалось введение второй дозы, после чего вакцина вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 добровольцев.

Как заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансель, результаты являются "обнадеживающими и представляют собой важный шаг вперед в клинической разработке mRNA-1273, нашего кандидата на вакцину против Covid-19".

Согласно результатам, наиболее часто регистрируемыми побочными явлениями после проведения второй вакцинации в дозе 100 мкг были усталость, озноб, головная боль и болезненность мышц, которые быстро проходили и проявлялись в легкой или умеренной степени.

В исследовании приняли участие 45 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет в Сиэтле и Университете Эмори в Джорджии. Участникам эксперимента ввели три уровня дозы вакцины Moderna в 25, 100 и 250 микрограммов.

Ожидается, что 27 июля Moderna начнет гораздо более масштабное исследование вакцины-испытание третьего этапа, в котором примут участие 30 тысяч участников в 87 городах.

Согласно сообщению Moderna, одной группе будет введено 100 микрограмм вакцины в первый день, а затем снова на 29-й день. Вторая группа получит для сравнения две дозы плацебо.

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