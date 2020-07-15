В Минздраве рассказали, сколько украинцев болеют коронавирусом в разных областях страны. За последние сутки заразилось еще 836 человека.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая обл. - 2 194 (1 623 выздоровели)

Волынская обл. - 3 117 (1 840 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1 155 (1 045 выздоровели)

Донецкая обл. - 767 (281 выздоровели)

Житомирская обл. - 1 550 (1 204 выздоровели)

Закарпатская обл. - 4 112 (1 379 выздоровели)

Запорожская обл. - 631 (526 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 3 178 (1 246 выздоровели)

Киев - 6 497 (2 160 выздоровели)

Киевская обл. - 3 128 (2 054 выздоровели)

Кировоградская обл. - 674 (593 выздоровели)

Луганская обл. - 97 (74 выздоровели)

Львовская обл. - 7 425 (1 167 выздоровели)

Николаевская обл. - 494 (389 выздоровели)

Одесская обл. - 2 314 (1 031 выздоровели)

Полтавская обл. - 337 (305 выздоровели)

Ровенская обл. - 4 782 (3 101 выздоровели)

Сумская обл. - 346 (300 выздоровели)

Тернопольская обл. - 2 292 (1 446 выздоровели)

Харьковская обл. - 2 787 (1 508 выздоровели)

Херсонская обл. - 205 (186 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 922 (778 выздоровели)

Черкасская обл. - 771 (605 выздоровели)

Черновицкая обл. - 5 208 (2 998 выздоровели)

Черниговская обл. - 624 (292 выздоровели).

"Подтверждено 55 607 случаев COVID-19, из них 28 131 выздоровел, 1 427 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 836 случаев. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 15.07 составляет 26 049. Сейчас госпитализированы 3 935 человек, из них 93 подключены к аппарату ИВЛ. Всего госпитализации нуждались 14 658 человек, подключение к аппарату ИВЛ - 444 пациента. За сутки исследовано 13 675 образцов методом ПЦР", - указано в сообщении.

Всего исследовано ПЦР 827 157 образцов и методом ИФА 383 669 образцов.

Напомним, сотрудники Киевской школы экономики (KSE) смоделировали распространение коронавируса в Украине. По данным модели, общее количество случаев заболевания COVID-19 составляет около 185 тысяч человек - против 55 тысяч официально подтвержденных. А с начала осени ожидается усиление карантина независимо от сценариев распространения коронавируса.

Как сообщала "Страна", Кабинет Министров Украины выделит более 4,72 млрд гривен из фонда борьбы с Covid-19 в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.