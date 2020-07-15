Жительница Харькова, тело которой вместе с телом 10-летнего сына нашли в собственном доме могла убить ребенка из-за проблем с деньгами. Такую версию озвучили в полиции.

Об этом сообщает ТСН.

"В предсмертной записке она просила прощения у родных и просила никого не винить. Следствие рассматривает несколько версий обстоятельств. Среди них как кредитные задолженности, так и другие неурядицы в жизни. Довольно нормальная семья, каждый полнолетний член семьи работает", - рассказал глава Новобаварського отдела полиции Игорь Лукьянов.

Однако подробности проблем с деньгами или другие детали предсмертной записки покойной правоохранители не уточнили.

Известно, что 37-летняя женщина была швеей, проживала в одном доме с матерью и братьями. У нее есть и младший сын, который на момент трагедии в доме отсутствовал - обоих детей женщина воспитывала без мужа.

Полиция считает, что на такой шаг она пошла из-за отчаяния. Примечательно, что о психических расстройствах у нее известно не было. В то же время соседи утверждают, что женщина была заботливой мамой, дети выглядели ухоженно, а старший задушенный сын Никита хорошо учился в школе. Семья производила хорошее впечатление даже несмотря на то, что ее члены не общались с соседями.

Видео: YouTube / ТСН

Напомним, в доме, расположенном в Тбилисском переулке Харькова произошла трагедия обстоятельства которой еще только предстоит установить. Вечером в понедельник здесь найдены мертвыми 37-летняя женщина и ее десятилетний сын.

Как сообщала "Страна", в Харькове неизвестный напал на съемочную группу местного телеканала АТН. Это произошло, когда журналисты снимали сюжет о самоубийстве 37-летней харьковчанки, которая, предположительно, задушила своего 10-летнего сына. Злоумышленник отобрал у оператора штатив от видеокамеры и бросился на припаркованный рядом автомобиль, за которым пытался спрятаться оператор. Неадекват бил машину, а затем оторвал от нее дверные ручки. Из-за действий мужчины журналисту и оператору пришлось покинуть место происшествия.