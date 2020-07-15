"Однорукие бандиты" возвращаются

Парламент за вчерашний день отметился одним серьезным событием – принял в целом закон о легализации игорного бизнеса. Правда, его тут же заблокировали проектами постановлений об отмене закона, но очевидно, что все это – только до ближайшего заседания Верховной Рады. Найти 226 за реальную отмену нереально.

В случае с законом об игорном бизнесе как никогда единой оказалась фракция "Слуга народа", отдавшая 224 голоса. При таком единодушии этот закон был обречен на принятие, а объясняется оно тем, что тема игорного бизнеса не затрагивает интересы двух внутрифракционных оппозиций: соросят и группы Игоря Коломойского. При этом, судя по всему, у кого-то в руководстве был очевидный интерес в поддержку легализации.

Остальные фракции дружно проигнорировали закон об игорном бизнесе и жестко его раскритиковали. Критика касалась, в основном, того, что закон не ставит достаточного заслона игроманам, готовым спустить на игровых автоматах или казино последнюю копейку. Также критику вызывает схема, по которой доходы в казино никто контролировать не сможет и они станут способом легализации теневых средств.

Зачем власть хочет печатать гривну?

Тем временем, глава парламентского комитета по экономике, "слуга народа" Дмитрий Наталуха, озвучил экономические планы власти.

Он заявил, что у Зеленского готовы к тому, чтобы провести дополнительную эмиссию гривны – проще говоря, чтобы просто напечатать деньги. При этом "слуга" понимает, что следствием станут большая инфляция и большой рост цен, однако заявляет, что власть готова взять за это ответственность.

Правда, Наталуха убеждает, что напечатанные деньги будут направлены на благое дело: развитие экономики и создание новых рабочих мест. Действительно, существует экономическая теория, согласно которой низкая инфляция или дефляция способствуют стагнации экономики, а умеренно высокая инфляция – ее росту.

Но речь идет именно об умеренно высокой инфляции – в промежутке от 8 до 15%, не более. Если выше, это уже путь к гиперинфляции, которая, наоборот, экономику разрушает.

Однако вопрос в том, что у нас все последние годы (за исключением 2019-го) умеренно высокая инфляция уже была. А в 2014-15 годах – даже неумеренно высокая. Но по итогу последних шести лет Украина не смогла восстановить экономику даже до уровня 2012-13 годов, в которые инфляции практически не было.

Так что разговоры о необходимости печатания денег для разгона экономики, скорее всего, являются банальным прикрытием того, что дополнительная эмиссия нужна, чтобы покрыть огромный дефицит бюджета. И цены при этом действительно вырастут серьезно (вспомните 2015 год), но экономике это все равно не поможет.

"Карантин на полтора года"

Карантин, который формально заканчивается через неделю, продлят еще на месяц. Об этом вчера неофициально сообщили практически все СМИ. Официального подтверждения пока нет, но мало кто сомневается, что именно так и будет.

Хотя формально ситуация в стране с заболеваемостью стабилизировалась и даже улучшается, все это является скорее следствием уменьшения количества сделанных тестов, чем реальным прогрессом в борьбе с коронавирусом. Что касается реальной ситуации, то вчера в Киеве вообще заявили о карантине, который продлится еще полтора года. И этот прогноз вполне оправдан.

Другое дело – что подразумевать под карантином. Если, к примеру, во Львовской области (самой худшей по всем показателям) открывают детские сады и гостиницы, то это уже не карантин, а его видимость – с сохранением только таких внешних атрибутов как маски в общественном транспорте.

Кстати, открытие детских садов во Львовской области – это, по сути, ответ на тревожный вопрос последних дней насчет того, как будет проходить обучение в школах в следующем учебном году. Ведь детсады открывают не от хорошей жизни, а потому, что родителям нужно работать.

Но школ это касается в еще большей степени, чем детсадов, – так что ответ очевиден. И не случайно в Минздраве вчера заговорили о возможности перевода школ на двухсменное обучение – это как раз может стать компромиссом между необходимостью соблюдать социальную дистанцию (то есть сократить количество учеников в классах до 15, а количество самих классов увеличить вдвое) и восстановлением нормального обучения.

Правда, нужно понимать, что при таких раскладах нагрузка на учителей увеличится в два раза, да и самих учителей нужно будет больше. А вот об этом Минздрав пока не задумался.

В каком аспекте карантин действительно заметен, так это в зарубежных поездках. Вчера стало известно, что новый список стран, граждане которых могут въезжать в Евросоюз, снова не будет включать Украину. Больше того, его даже уменьшили по сравнению с первой версией.

Так что уже очевидно, что нынешний отпускной сезон пройдет без поездок в Европу. Но это еще полбеды – главное в том, что большинство вернувшихся в Украину заробитчан тут и останутся. А значит, им придется искать постоянную работу.

Коррупция в Украине: впереди американское расследование?

"Украинский кейс" снова всплыл в американской предвыборной кампании. Вчера адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани опубликовал видео, в котором рассказал о 5,3 млрд долларов помощи, разворованных в Украине. Причем 3 миллиарда из этой суммы были выделены Соединенными Штатами.

Для Украины содержание этого послания не новость. О хищениях на различных программах помощи и на финансировании негосударственных организаций под прикрытием чиновников администрации Обамы-Байдена рассказывал еще генпрокурор Юрий Луценко в начале 2019 года. Однако тогда скандал получился непродолжительным.

Теперь все может быть иначе. Судя по всему, штаб Трампа разочаровался в возможности украинского расследования по коррупции Джо Байдена в деле Burisma и решил сделать новую ставку.

Отличие дела Burisma и дела о разворованной помощи в том, что в последнем случае речь идет о деньгах американских налогоплательщиков. А значит, Министерство юстиции США может по нему провести расследование – даже без помощи правоохранительных структур Украины. Но при этом оно имеет право вести расследование и против граждан нашей страны.

Правда, это дело непосредственно по Байдену не бьет – но оно ударит по всей цепочке чиновников от прежней администрации, которые наживались на помощи Украине. А во главе этой цепочки находился как раз Байден, который был куратором нашей страны весь период президентства Обамы.

Но для нас интереснее то, кого может задеть подобное расследование в Украине. Однозначно под него подпадут все, кто получал деньги от американского посольства и USID на свои НГО (то есть соросята). Но зацепить может и тогдашнее руководство страны, вплоть до Петра Порошенко.

"Украинский сценарий" – пугало для иностранцев

У Украины официально появился новый враг – мэр небольшого сербского района Вождовац Александар Савич. Одно из его выступлений стало поводом для того, чтобы украинское посольство в Белграде выпустило специальное заявление о недопустимости вмешательства во внутренние дела нашей страны.

Что же сказал Савич? Осуждая протесты в Сербии, он в негативном контексте упомянул "украинский сценарий". И посольство бросилось на защиту этого "сценария", под которым, очевидно, имелись в виду Майдан и его последствия. Все, что произошло в 2014-15 годах – победу Майдана, потерю Крыма, войну на Донбассе и экономическую катастрофу – посольство назвало "борьбой против коррумпированного авторитарного правительства и европейским выбором большинства украинцев, за который заплачено дорогой ценой".

Но проблема в том, что подобное мнение об "украинском сценарии" не только у сербского мэра. Ведущие экономисты мира еще в 2015 году назвали "катастрофой" ту долговую петлю, в которую загнал Украину "европейский выбор".

Кроме того, миф о борьбе "против коррумпированного авторитарного правительства" также развеивался по мере того, как в западных СМИ стали одна за другой появляться публикации о коррупции режима Порошенко. А теперь, после того, как "украинский коррупционный кейс" становится одной из составляющих предвыборной кампании в США, об этом знает весь мир.

Так что "украинский сценарий" – это не выдумка сербского мэра, а пугало для миллиардов людей, которые хотят для своей страны лучшего будущего.