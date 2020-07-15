Второй день подряд в Италии фиксируют резкий рост смертности из-за осложнений коронавируса. За последние сутки умерли 17 человек.

Об этом сообщает ANSA.

"В течение суток зафиксировано 17 смертей, что является увеличением по сравнению с 13 за прошедшие сутки", - указано в сообщении. При этом 13 июля было известно о 9 смертях.

Таким образом в целом с начала пандемии в Италии от коронавируса умерли 34 984 человек, заболело - 243 344 с учетом 114 новых зараженных, о которых стало известно за последние сутки.

Однако из всех больных излечилось от коронавируса уже 195 441 граждан и гостей Италии.

Напомним, в Италии запретили ручную кладь на всех национальных и международных рейсах. Запрет ввели из-за того, что национальное управление гражданской авиации запретило использовать полки в самолете.

Как сообщала "Страна", декан медицинской школы Университета Гонконга Габриэль Леунг заявил, что заразность Сovid-19 увеличилась на 30% из-за мутации в ДНК коронавируса.