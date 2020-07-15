Администрация Дональда Трампа во вторник отменила свое решение об аннулировании виз тех иностранных студентов, чье обучение из-за коронавируса было переведено в режим онлайн.

Об этом сообщает издание The Hill.

Администрация пошла на такой шаг после волны судебных исков, вызванных отменой виз на прошлой неделе. В частности. иски были поданы Гарвардским университетом, Массачусетским технологическим институтом, государственными колледжами Калифорнии и вузами еще 17 штатов. В иске Гарварда утверждалось, что отмена виз, по-видимому, направлена на то, чтобы "вынудить университеты возобновить индивидуальные занятия", тем самым увеличив риск заражения коронавирусом.

Решение администрации отменить аннуляцию объявила судья федерального округа в Бостоне Эллисон Берроуз.

"Стороны были проинформированы о том, что решено вернуться к статус-кво", - сказала судья.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за коронавируса Трамп отменил встречу Большой семерки в Кэмп-Дэвиде.

Также мы писали, что в США приостановили выдачу некоторых рабочих виз до конца года.