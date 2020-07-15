Во вторник, 14 июля, управляющая директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева пообщалась с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам разговора она сделала заявление.

Ее слова опубликовал сайт МВФ.

"У меня сегодня была открытая дискуссия с президентом Владимиром Зеленским по поводу опасений из-за давления, оказываемого на Национальный банк Украины. Реформа НБУ и ее результаты за последние пять лет - явная история успеха для Украины. Независимый центральный банк способствует макроэкономической стабильности, поддерживает доверие инвесторов и защищает финансовую систему. Все это является важнейшим предварительным условием для инвестиций и роста. Надежные политические действия НБУ сыграли важную роль в стабилизации экономики. Успешная очистка финансового сектора, который был разрушен мошенничеством, также является заслугой надзорной работы НБУ", - похвалила Нацбанк Георгиева.

Затем она призвала Киев сохранить независимость регулятора.

"В интересах Украины сохранить независимость НБУ, и это также является требованием в рамках текущей программы, поддерживаемой МВФ. Я призвала президента Зеленского придерживаться курса разумной денежно-кредитной и финансовой политики - это ключ к более активному инвестированию и инклюзивному росту", - отметила глава МВФ.

Ранее "Страна" рассказывала, как Зеленский отчитался Георгиевой о том, что до конца недели предложит парламенту кандидатуру нового главы НБУ.

Мы также писали, что президент сообщил главе МВФ, что сделали в Украине для продолжения сотрудничества с фондом.