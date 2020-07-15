В зоопарке Сан-Диего (США) произошло очень знаменательное событие. Здесь впервые накормили сырым мясом хищных котят черноногой кошки. Этих милых хищников в мире осталось от силы 10 000 особей.

Котята - самец и самочка - родились в апреле этого года и только сейчас переходят на мясо после материнского молока. Примечательно, что сотрудники зоопарка намеренно не кормят котят с рук по нескольким причинам - чтобы те не ассоциировали еду с людьми и не кусались в будущем, а так же, чтобы просто не спугнуть их своим запахом. Об этом сообщает ТСН.

Черноногая кошка обитает в Южной Африке и считается одним из самых маленьких представителей семейства кошачьих в мире. Так, ее стандартные характеристики - длина всего в полметра и вес до полутора килограмм.

Поскольку вид находится на грани исчезновения активисты восстанавливают популяцию искусственно - в зоопарках и заповедниках.

Видео: YouTube / ТСН

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