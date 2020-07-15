Верховная Рада отменила требование вести книги учета доходов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

За принятие в целом законопроекта №2524 проголосовали 240 депутатов при минимально необходимых 226, информируют "Украинские новости".

Отмечается, что законопроект разработан с целью усовершенствования работы с электронным кабинетом налогоплательщика, упрощения налогового учета, стимулирования добровольного ограничения бумажного документооборота и отмены некоторых требований, которые потеряли актуальность на данном этапе развития отношений в налоговой сфере.

Законопроект предусматривает следующие новации:

- отмену обязательного ведения книги учета доходов для "упрощенцев" - неплательщиков НДС;

- возможность получать электронные письма от налоговой в электронном кабинете и на e-mail;

- отмену заявления на присоединение к договору о признании электронных документов;

- автоматическую регистрацию жалоб плательщика в электронном кабинете;

- отражение в электронном кабинете налогоплательщика наряду с суммами налоговых обязательств даты их возникновения;

- упрощение для предпринимателя механизма доказывания отсутствия своей вины в случае возникновения технических ошибок.

Ранее "Страна" сообщала, что украинцы стали бояться регистрировать ФЛП и уходят в тень.

Также мы рассказывали, что Кабмин договорился с 9 банками о кредитных каникулах для предпринимателей.