Рада отменила требование вести книги учета доходов физическими лицами предпринимателями
Верховная Рада отменила требование вести книги учета доходов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).
За принятие в целом законопроекта №2524 проголосовали 240 депутатов при минимально необходимых 226, информируют "Украинские новости".
Отмечается, что законопроект разработан с целью усовершенствования работы с электронным кабинетом налогоплательщика, упрощения налогового учета, стимулирования добровольного ограничения бумажного документооборота и отмены некоторых требований, которые потеряли актуальность на данном этапе развития отношений в налоговой сфере.
Законопроект предусматривает следующие новации:
- отмену обязательного ведения книги учета доходов для "упрощенцев" - неплательщиков НДС;
- возможность получать электронные письма от налоговой в электронном кабинете и на e-mail;
- отмену заявления на присоединение к договору о признании электронных документов;
- автоматическую регистрацию жалоб плательщика в электронном кабинете;
- отражение в электронном кабинете налогоплательщика наряду с суммами налоговых обязательств даты их возникновения;
- упрощение для предпринимателя механизма доказывания отсутствия своей вины в случае возникновения технических ошибок.
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