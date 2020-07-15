Утром во вторник, 14 июля, в Сирии с помощью самодельного взрывного устройства, размещенного в автомобиле, был подорван совместный военный патруль армий России и Турции.

Видео инцидента, снятое из кабины одной из машин совместной патрульной колонны, опубликовано в YouTube.

Подрыв произошел в сирийской провинции Идлиб около города Ариха рядом с бронетранспортером российской военной полиции и турецким бронеавтомобилем. Начиненная взрывчаткой машина повредила бронетранспортер БТР-82А военной полиции РФ и турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi II. Несколько военнослужащих Турции и трое российских военных были ранены.

Вечером ответственность за нападение взяло на себя формирование "Катаиб Хаттаб Аш-Шишани" (Батальон Хаттаба Чеченского).

Как писала "Страна" прошлой осенью, в Сирии попала под обстрел военная колонна США.

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