Во вторник, 14 июля, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили иностранные самолеты-разведчики над акваториями Баренцева и Черного морей. Суда летели в направлении государственной границы России.

Видеозапись перехвата самолетов опубликовало в YouTube российское Министерство обороны.

Для идентификации и перехвата целей в воздух были подняты истребители сил противовоздушной обороны Северного флота и Южного военного округа. Самолеты были опознаны: это разведывательные суда Р-3С "Орион" ВВС Норвегии (летел над Баренцевым морем) и Р-8А "Посейдон" ВМС США, RС-135 ВВС США и беспилотный летательный аппарат MQ-9А "Рипер" ВВС США (летели над Черным морем).

Российские истребители сопроводили самолеты-разведчики и беспилотный летательный аппарат на безопасном расстоянии. После того, как разведывательные воздушные суда удались от границы РФ, истребители вернулись на аэродромы базирования. Нарушения государственной границы РФ допущено не было.

В Минобороны отметили, что полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Иностранные военные самолеты зачастили к границам России. Как писала "Страна", 12 июля российские истребители перехватили самолет-разведчик ВВС США над Японским морем.

А 1 июля истребители авиации Черноморского флота Су-27 перехватили самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США.