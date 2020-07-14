Дональд Трамп вернул федеральную смертную казнь в США и сегодня впервые за 17 лет привели в действие смертную казнь. Об этом сообщает ВВС.

Таким образом, приговоренный к смертной казни за убийства американец Дэниел Льюис казнен через несколько часов после того, как Верховный суд США разрешил привести в исполнение первую за 17 лет казнь по решению федерального суда.

Несколько казней были отложены после того, как судья решил, что в этом процессе существуют неразрешенные юридические препятствия. Но Верховный суд США пятью голосами против четырех постановил, что вынесенные приговоры могут приводиться в исполнение, как и было запланировано.

Теперь власти могут привести в исполнение смертные приговоры, назначенные федеральными судами за 30 лет. На этом решении настаивала администрация Дональда Трампа.

С 1988 по 2018 год федеральные суды США вынесли 78 смертных приговоров, из которых до казни Льюиса были исполнены три. 62 человека ждали своей очереди в тюрьмах. При этом казни, назначенные судами штатов, исправно исполнялись.

Казни откладывались из соображений гуманности. В ноябре 2019 года судья округа Вашингтон Таня Чуткан, приостановила смертную казнь четверых осужденных из-за их претензий к методу убийства смертельным уколом пентобарбитала, который может оказаться очень болезненным.

Жестокие наказания граждан запрещены конституцией США.

Вслед за решением Чуткан адвокаты многих приговоренных к смерти преступников начали подавать иски в Верховный суд, оспаривая решение казнить своих клиентов.

До казни Дэниела Льюиса последним по приговору федерального суда в 2003 году был казнен 53-летний ветеран войны в Персидском заливе Луис Джонс-младший, который восемью годами раньше изнасиловал и убил 19-летнюю военнослужащую Трейси Макбрайд.

Ранее сообщалось, что полицейскому, который застрелил темнокожего в Атланте, грозит смертная казнь.

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