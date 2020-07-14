Верховная Рада приняла законопроект №2013, который предусматривает повышение пособий детям-сиротам, а также студентам-сиротам в размере 150% от прожиточного минимума.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

"Детям-сиротам и детям, лишенных родительской опеки, лицам из их числа, которые учатся, кроме полного государственного обеспечения выплачивается социальная стипендия.. должностной оклад в размере не менее 150 процентов от размера прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, а по достижении такими детьми 18 лет - в размере не менее 150 процентов размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а также выплачивается 100 процентов заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики", - указано в сообщении.

Стоит отметить, что во время прохождения практики студентами, не входящими в эту категорию, университеты могут взымать определенный процент зарплаты студентов, вплоть до 50%. Также сумма в виде стипендий и оклада на во время практики будет выплачиваться всем студентам и курсантам в возрасте от 18 до 23 лет, которые потеряли родителей во время получения образования.

"За" принятие законопроекта проголосовал 351 депутат ил 226 необходимых. Порядок оплаты и размер соцстипендии утверждается Кабинетом Министров, в силу закон вступит с первого января 2021 года. Помимо прочего, в течение первых 30 дней после начала учебного года таким детям будет выделяться выплата пособия для покупки необходимой учебной литературы.

Напомним, с 1 июля в соответствии со статьей 7 закона "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" увеличился размер прожиточного минимума - до 2118 гривен. Соответственно, вырос и размер социальной помощи, привязанной к этому показателю.

Как сообщала "Страна", в Украине запланировали повышение минимальной заработной платы в три этапа. С 1 сентября МЗП вырастет до 5000 грн (+277 грн или + 5,9%). С 1 января 2021 МЗП вырастет до 6000 грн (+1000 грн или + 20%). С 1 июля 2021 МЗП вырастет до 6500 грн (+500 грн или + 8,3%)