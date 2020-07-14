В Киеве на улице Белорусской, несмотря на довольно прохладную погоду, перегрелся и задымился троллейбус.

Как сообщает портал "Киев оперативный" в соцсети Facebook, пассажиров быстро вывели из салона, никто не пострадал.

"На улице Белорусской сегодня перегрелся троллейбус и начал дымить. Успели вовремя ликвидировать, чтоб не случилось пожара. К счастью, никто не пострадал", - говорится в комментарии к видео.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве водительница троллейбуса избила пассажира из-за замечания о маске. Инцидент попал на видео.

Также мы писали, как в Харькове расстреляли троллейбус с пассажирами.

Никто из пассажиров транспорта, к счастью, не пострадал, но сам троллейбус пришлось снять с маршрута.