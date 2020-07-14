Минсоцполитики утвердило методику исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи для предоставления социальных услуг.

Соответствующий приказ №419 от 16 июня 2020 года вступил в силу 14 июля, информирует Юрлига.

Методика устанавливает порядок исчисления среднемесячного совокупного дохода семьи для определения права лица на получение социальных услуг за счет бюджетных средств; с установлением дифференцированной платы; за счет получателя социальных услуг или третьих лиц.

Кто входит в состав семьи получателя социальных услуг

В состав семьи получателя социальных услуг входят лица, которые совместно с ним проживают, объединены с ним совместным бытом, имеют взаимные права и обязанности и объединены на основании брака / кровного родства / усыновления или на других основаниях, которые не запрещены законом и не противоречат моральным принципам общества.

Кто не учитывается в состав семьи получателя социальных услуг

В состав семьи получателя социальных услуг не учитываются лица, находящиеся на полном государственном содержании; дети, в отношении которых получатель социальных услуг был лишен родительских прав; лица, правовой статус которых определен законами "О правовом статусе лиц, пропавших без вести", "О борьбе с терроризмом", и нетрудоспособные лица.

При исчислении совокупного дохода семьи учитываются доходы в денежной форме, а также в иностранной валюте, полученные из любых источников как на территории Украины, так и за ее пределами.

Что входит в совокупный доход семьи

В совокупный доход семьи входят:

1) начисленная заработная плата (судейское вознаграждение; денежное обеспечение; прочие выплаты, полученные в соответствии с трудовым договором), полученная как по основному месту работы, так и по совместительству;

2) гонорары и другие выплаты согласно гражданско-правовым договорам;

3) пенсия, ежемесячное пожизненное денежное содержание судей в отставке, государственное социальное пособие лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью и государственное социальное пособие на уход;

4) доходы от предпринимательской деятельности и другой независимой профессиональной деятельности, в том числе доходы адвокатов, частных нотариусов, частных исполнителей. Доходы лиц, занимающихся указанной деятельностью, определяются на основании данных Государственной налоговой службы, ее территориальных органов. При отсутствии этих данных доходы физических лиц - предпринимателей и физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, определяются на основании данных книги учета доходов и расходов по установленной форме;

5) доходы от занятия литературной, художественной, музыкальной, артистической и другой творческой деятельностью, а также вознаграждения, которые выплачиваются за публичное исполнение произведений (роялти);

6) пособие по безработице, в том числе единовременная его выплата для организации безработным предпринимательской деятельности в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы";

7) доходы от сдачи недвижимого и/или движимого имущества в найм или в аренду (на основании справок Государственной налоговой службы, ее территориальных органов);

8) суммы ежемесячных страховых выплат, которые выплачиваются потерпевшим на производстве и лицам, имеющим на это право, в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном социальном страховании";

9) суммы, которые выплачивались за время вынужденного прогула, и суммы за время вынужденного прогула при задержке исполнения решения о восстановлении на работе работника;

10) пособие по временной нетрудоспособности, государственное социальное пособие малообеспеченным семьям, помощь на детей одиноким матерям, часть государственного пособия при рождении ребенка, которое выплачивается ежемесячно;

11) доходы от продажи объектов недвижимого и движимого имущества;

12) дивиденды, доходы от отчуждения ценных бумаг или корпоративных прав;

13) денежные активы (средства, размещенные на депозитных счетах (независимо от даты их открытия));

14) доходы от размещения депозитов;

15) выигрыши (призы) в лотерею или другие розыгрыши; призы (выигрыши) в денежной форме, полученные за победу и/или участие в любительских спортивных соревнованиях; выигрыши в других азартных играх, не запрещенных законодательством;

16) наследство;

17) стипендия (кроме социальной);

18) прочие доходы, подлежащие налогообложению в соответствии с законодательством.

Методикой также определены особенности учета отдельных видов доходов (доходы, полученные в иностранной валюте; среднемесячный совокупный доход члена семьи, имеющего фермерское хозяйство; доходы лиц, работающих по трудовому договору у физических лиц - субъектов предпринимательской деятельности, и т. п.). Среди прочего, определено, что для физических лиц - предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения, независимо от полученных (неполученных) доходов в совокупный доход за каждый месяц учитывается доход, исчисленный в таких размерах минимальной зарплаты, установленной по состоянию на конец периода, за который учитываются доходы:

- одной минимальной зарплаты - для плательщиков единого налога первой группы;

- двух минимальных зарплат - для плательщиков единого налога второй группы;

- трех минимальных зарплат - для плательщиков единого налога третьей группы.

При этом для физических лиц - предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения и являющихся плательщиками единого налога первой - третьей групп, не учитывается доход, полученный самозанятым лицом и доход от осуществления предпринимательской деятельности.

Что не учитывается в совокупный доход семьи получателя социальных услуг

В совокупный доход семьи получателя социальных услуг не учитываются:

1) уплаченные (при условии документального подтверждения фактической уплаты) и полученные алименты;

2) часть государственного пособия при рождении ребенка, которое выплачивается единовременно; часть государственного пособия при усыновлении ребенка, которое выплачивается единовременно;

3) помощь на погребение, расходы на погребение и связанные с ним ритуальные услуги в случае смерти потерпевшего от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания;

4) пособие, компенсация, вознаграждение и т. п., которые предоставляются в соответствии с законодательством или по решениям органов исполнительной власти и местного самоуправления, предприятий, организаций независимо от форм собственности;

5) временное государственное пособие детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов; пенсия по потере кормильца; государственное пособие лицу, ухаживающему за больным ребенком; государственное пособие на детей, над которыми установлены опека и попечительство; государственное социальное пособие лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью; государственное социальное пособие на детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, которые находятся в детских домах семейного типа и приемных семьях;

6) жилищная субсидия;

7) денежное обеспечение военнослужащих срочной службы;

8) суммы, которые платятся предприятиями, учреждениями и организациями по договорам добровольного медицинского страхования своих работников;

9) помощь общественных и благотворительных организаций;

10) единовременное вознаграждение женщинам, которым присвоено почетное звание Украины "Мать-героиня";

11) оплата труда членов избирательной комиссии (в том числе пенсионеров и лиц, которые временно не работают) в день выборов, в день повторного голосования и в дни установления итогов голосования;

12) стоимость безоплатно полученных санаторно-курортных путевок, протезно-ортопедических изделий, средств реабилитации, детских новогодних подарков;

13) единовременная натуральная помощь "пакет малыша";

14) стоимость услуги по уходу за ребенком до трех лет "муниципальная няня";

15) ежемесячная адресная помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг;

16) социальные стипендии;

17) начисленный, но фактически не выплаченный доход, предусмотренный подпунктами 1 и 3 пункта 4 Методики (при условии документального подтверждения);

18) доход от продажи объекта недвижимого имущества, который был единственным местом проживания, при условии покупки другого;

19) компенсация за уход физическим лицам, предоставляющим социальные услуги по уходу;

20) стоимость предоставленных социальных услуг;

21) суммы полученных льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

22) пособие по беременности и родам;

23) единовременная помощь потерпевшему (членам его семьи и лицам, находившимся на содержании умершего) в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания.

Исчисление среднемесячного совокупного дохода семьи проводится структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения областной, Киевской и Севастопольской городской, районной, районной в городах Киеве и Севастополе государственной администрации, исполнительного органа городского города областного значения, районного в городе совета, совета объединенной территориальной общины на основании заявления, поданного в соответствии с порядком организации предоставления социальных услуг, и сведений, внесенных в электронные информационные ресурсы Государственной налоговой службы, Пенсионного фонда, фондов социального страхования.

При исчислении среднемесячного совокупного дохода получателя социальных услуг соблюдаются следующие требования:

1) общая сумма совокупного дохода семьи получателя социальных услуг состоит из суммы всех доходов каждого члена семьи, которая учитывается для предоставления социальных услуг, определенных на основании предоставленных документов (или полученных путем обмена информацией) за шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения за предоставлением социальных услуг, если иное не предусмотрено законодательством;

2) в совокупный доход семьи учитываются как регулярные ежемесячные доходы в денежной форме членов семьи, так и нерегулярные доходы;

3) среднемесячный совокупный доход семьи высчитывается путем деления общей суммы совокупного дохода семьи за шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения, на 6, если иное не предусмотрено законодательством;

4) среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи исчисляется путем деления среднемесячного совокупного дохода семьи на количество членов семьи.

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