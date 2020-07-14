В Казахстане от осложнений коронавируса скончался заместитель главы Минобороны Бакыт Курманбаев, ответственный за сдерживание коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Казахстана.

"Военнослужащие и руководящий состав министерства обороны Республики Казахстан скорбят по поводу кончины генерал-майора Курманбаева Бакыта Жанузаковича, выражают глубокие соболезнования его родным и близким. Бакыт Жанузакович отличался высоким профессионализмом и имел большой опыт службы в Вооружённых силах Республики Казахстан. Профессиональный путь начал с должности командира взвода пусковых установок, зенитной ракетной батареи, в разные годы занимал руководящие должности в Министерстве обороны, а также руководил отделом военной безопасности и обороны Совета безопасности РК", - указано в сообщении.

Известно, что умер он от осложнений коронавируса, с которым должен был бороться.

Напомним, в посольстве Китая в Казахстане предупредили своих граждан, находящихся на территории этого государства, об обнаружении там неизвестной пневмонии, потенциально более опасной, чем Covid-19.

Как сообщала "Страна", распространение коронавируса в разных странах мира ускоряется. Количество новых заражений на планете обновило исторический суточный максимум и составило 227 тысяч человек.