После обильных дождей в Полесье земля напиталась влагой и покрылась свежей зеленью и цветами. Расцвели даже еще недавно серо-черные места пожарищ.

Об этом пишет в Facebook пресс-служба Чернобыльского заповедника.

Ботаники такое буйство растительности называют постпирогенной (послепожарной) сукцессией.

В заповеднике можно встретить поляны цветущих иван-чая, чабреца, мыльнянки и цикория. В зарослях иван-чая пахнет медом, гудят пчелы, летают и ползают разные насекомые. Все спешат собрать нектар.

В этом году погода благоприятствовала полесской растительности: зазеленели мхи, лишайники, болота наполнились водой.

Особенно хорошо цветет мыльнянка. В некоторых местах Чернобыльского биосферного заповедника можно наблюдать почти сплошные поля этого декоративного растения. Корневища мыльнянки используют в кондитерской промышленности для приготовления кремов и халвы. А еще мыльнянка незаменима при изготовлении шипучей медовухи. В народной медицине ее изредка применяют в качестве отхаркивающего средства при заболеваниях дыхательных путей, а еще – как мочегонное, потогонное, слабительное и улучшающее обмен веществ средство.

Ранее "Страна" показывала, как в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС зацвел кактус без иголок.

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