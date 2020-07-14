Водитель остановился в непозволеном месте, а именно у аптеки и был выявлен инспектором полиции, который осуществил видеозапись.

Водитель не отрицал против нарушения правил остановки, однако настаивал на том, что вынужден был остановиться в результате плохого самочувствия, а именно головокружения и боли в сердце. Инспектор зафиксировал нарушение ПДД и привлек его к админответственности по ч. 1, ст. 122 КУпАП.

Водитель обжаловал постановление инспектора в суд и местный суд отказал в удовлетворении иска, рассказывает Юрлига.

Рассказ истца на то, что остановка была вынужденной в связи с его плохим самочувствием, признал опровергаемой поведением истца, который во время составления постановления работниками полиции самостоятельно сел за руль автомобиля и оставил место правонарушения, тронувшись к больнице, а следовательно не находился в состоянии, которое делает невозможным управление транспортным средством. Кроме того, суд учел, что предоставленной копией ЭКГ не подтверждается беспомощное состояние истца именно на момент совершения остановки.

Однако Апелляционный суд не согласился с таким выводом. Принимая судебное решение, суд апелляционной инстанции отметил, что истец осуществил действительно экстренную остановку в состоянии крайней необходимости, которая предвидена ст. 17 КУпАП.

Верховный Суд оставил без изменений решение суда апелляционной инстанции.

Таким образом, в соответствии со статьей 17 КУпАП лицо, которое действовало в состоянии крайней необходимости, необходимой обороны или которое было в состоянии невменяемости, не подлежит административной ответственности. И хотя водитель, остановившись не включил аварийную сигнализацию, а после наложения штрафа сел за руль и поехал в больницу, ВС все равно считает, что самочувствие водителя позволяло ему сделать экстренную остановку на перекрестке.

Следовательно, Суд считает полностью обоснованными заключения суда апелляционной инстанции, что осуществленная истцом остановка транспортного средства, которым он руководил, была экстренной, совершенной в состоянии крайней необходимости, а, следовательно, лицо не может нести административную ответственность за это.

Напомним, ранее в Минюсте сообщили, куда платить штрафы за нарушение правил дорожного движения.

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