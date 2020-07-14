50-летняя темнокожая модель Наоми Кэмпбелл снялась обнаженной в рекламе
Известная на весь мире супермодель Наоми Кэмпбелл, которой в этом году исполнилось 50 лет, снялась в рекламе косметики полностью обнаженная.
Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram.
На видео женщина прикрывается только полями шляпы и перчатками, демонстрируя макияж, нанесенный профессиональной косметикой визажистки Пэт Макграт (Pat McGrat). В подписи модель использовала цитату писателя Оскара Уайлда.
"У меня самые простые вкусы. Я всегда доволен лучшим." - Оскар Уайлд", - написала она.
Фанаты тут же начали комментировать ролик: "Я тебя люблю", "Лучшая, просто обожаю!", "Шикарная женщина", "Ты и вправду идеальна", "Лучшая. Твои движения, взгляд, тело — все прекрасно", "Королева", "Слишком шикарна", писали они в комментариях.
Известно, что съемки провел фотограф Стивен Майзель, который ранее засветился рядом с Vogue и Interview, Versace, Valentino, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Balenciaga и Calvin Klein.
“I have the simplest of tastes. I am always satisfied with the best.” – Oscar Wilde :heart::fire::heart: #INDULGEtheEYE directed by the LEGENDARY #StevenMeisel in #DarkStar Mascara :zap::zap::zap: Sign up NOW at PATMcGRATH.COM Directed by the LEGENDARY #StevenMeisel Narrated by the ICONIC @marisaberensonofficial Hair @guidopalau Art Direction @duzansky #MakeupByPatMcGrath for #patmcgrathlabs
Напомним, выход на подиум одной из топ-моделей 1990-х Наоми Кэмпбелл стал центральным событием Лондонской недели моды.
Как сообщала "Страна", 24-летняя американская супермодель Джиджи Хадид во время модного показа не растерялась и строго выпроводила с подиума забравшуюся туда ради YouTube-славы пранкершу. Инцидент произошел в модном доме Chanel и попал на видео, которое разлетелось в соцсетях.