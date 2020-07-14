Известная на весь мире супермодель Наоми Кэмпбелл, которой в этом году исполнилось 50 лет, снялась в рекламе косметики полностью обнаженная.

Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

На видео женщина прикрывается только полями шляпы и перчатками, демонстрируя макияж, нанесенный профессиональной косметикой визажистки Пэт Макграт (Pat McGrat). В подписи модель использовала цитату писателя Оскара Уайлда.

"У меня самые простые вкусы. Я всегда доволен лучшим." - Оскар Уайлд", - написала она.

Фанаты тут же начали комментировать ролик: "Я тебя люблю", "Лучшая, просто обожаю!", "Шикарная женщина", "Ты и вправду идеальна", "Лучшая. Твои движения, взгляд, тело — все прекрасно", "Королева", "Слишком шикарна", писали они в комментариях.

Известно, что съемки провел фотограф Стивен Майзель, который ранее засветился рядом с Vogue и Interview, Versace, Valentino, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Balenciaga и Calvin Klein.

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“I have the simplest of tastes. I am always satisfied with the best.” – Oscar Wilde :heart::fire::heart: #INDULGEtheEYE directed by the LEGENDARY #StevenMeisel in #DarkStar Mascara :zap::zap::zap: Sign up NOW at PATMcGRATH.COM Directed by the LEGENDARY #StevenMeisel⁣⁣ Narrated by the ICONIC @marisaberensonofficial⁣⁣ Hair @guidopalau⁣⁣ Art Direction @duzansky⁣⁣ #MakeupByPatMcGrath for #patmcgrathlabs

Публикация от Naomi Campbell (@naomi) 13 Июл 2020 в 9:28 PDT

Напомним, выход на подиум одной из топ-моделей 1990-х Наоми Кэмпбелл стал центральным событием Лондонской недели моды.

Как сообщала "Страна", 24-летняя американская супермодель Джиджи Хадид во время модного показа не растерялась и строго выпроводила с подиума забравшуюся туда ради YouTube-славы пранкершу. Инцидент произошел в модном доме Chanel и попал на видео, которое разлетелось в соцсетях.