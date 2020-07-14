Постоянное подразделение второй морской группы НАТО (SNMG2) и вторая группа альянса по противоминным действиям (SNMCMG2) вошли в Черное море для участия в двух региональных учениях, организованных болгарскими и украинскими военно-морскими силами. Это произошло уже во второй раз в этом году.

Об этом сообщает сайт объединенного командования ВМС НАТО.

SNMG2 прибыла в Черное море 9 июля в составе трех фрегатов из Испании, Румынии и Турции во главе с контр-адмиралом Мануэлем Агирре из ВМС Испании. Флагманом в ней выступает испанский фрегат "Альваро де Базан" (F-101).

"Несмотря на пандемию COVID-19, SNMG2 безошибочно выполнил программу мероприятий, запланированных на много месяцев вперед. Этот визит в Черное море, первый с тех пор, как я принял командование, соответствует планам морского командования НАТО и является еще одним примером постоянных региональных обязательств НАТО перед нашими союзниками и партнерами", - сказал командующий SNMG2.

Группа SNMCMG2 состоит из флагмана HS Aliakmon и кораблей ESPS Tambre, TCG Amasra и ITS Gaeta. Ее возглавляет командир греческого флота Димитрос Катсурас. Он вошла в Черное море 7 июля. Там к ней присоединился корабль ROS Lupu Dinescu, после чего группа 10 июля прибыла в болгарский Бургас.

"В связи с тем, что три государства-члена - Болгария, Румыния и Турция - и два региональных партнера, Украина и Грузия, выходят к Черному морю, присутствие постоянной военно-морской группы в регионе является обычным. Помимо проведения патрулирования в международных водах, пройдут учения, которые помогут улучшить взаимодействие между союзниками и региональными партнерами", - сказано на сайте.

Как писала "Страна", на днях акваторию Черного моря покинул эсминец США "Портер".

Мы также сообщали, что Украина и НАТО договаривались об усилении присутствия ВВС и кораблей альянса в Черном море.