Бундестаг Германии проголосовал за закон о поэтапном отказе от угля. Согласно ему, к 2035 году в стране будет запрещено добывать уголь, а к 2038 больше не будет нуждаться в этом ресурсе вовсе.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Кроме того, парламентарии позаботились об экономике регионов, которые "кормят" себя угольной промышленностью - на их финансовую поддержку планируется выделить 40 миллиардов евро. Также 4,35 миллиарда евро получит каждая электростанция на буром угле, которая прекратит свою деятельность до 2030 года, подобные выплаты ждут и электростанции на каменном угле.

Стоит отметить, что в 2018 году в Германии закрыли последнюю угольную шахту в Рурском бассейне. Это стало следствием обнаружения повышения количества вырабатываемых миром парниковых газов в 2017 году. Тогда в Германии 40% энергии добывалось на угольных электростанциях.

Напомним, отечественный уголь должен стать основным видом топлива для производства электроэнергии в Украине. Такое решение намерен принять Кабинет министров и это позволит поддержать украинских шахтеров и сохранить 20 тысяч рабочих мест, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщала "Страна", в первом полугодии 2020 года добыча угля в Украине сократилась на 14,3% (на 2,192 млн тонн) по сравнению с этим же периодом в прошлом году (13,15 млн тонн).