С 15 июля смягчаются правила въезда в Венгрию для украинцев. В частности, расширен список категорий граждан, которые могут быть допущены в эту страну.

Об этом во вторник, 14 июля, информирует пресс-служба посольства Украины в Венгрии

Согласно новым правилам, с 15 июля в Венгрию могут въехать такие граждане Украины:

являющиеся членами семьи граждан Венгрии

имеющие действительный вид на жительство в Венгрии и члены их семей

имеющие разрешение на временное проживание в Венгрии, что дает право находиться на территории страны более 90 дней

прибывающие из стран со средним уровнем распространения коронавируса

прибывающие из стран с низким уровнем распространения коронавируса

в рамках тридцатикилометровой зоны на срок до 24 часов

Если турист не относится ни к какой из вышеуказанных категорий, и он прибывает из страны с высоким уровнем распространения Covid-19, въезд ему может разрешить только венгерская полиция.

"В частности, при наличии достаточных оснований (судебный процесс, трудоустройство, лечение, обучение, похороны и т.д.) нужно заполнить на венгерском или английском языке и подать электронную заявку. Ответ поступает, как правило, в течение 48 часов", - говорится в сообщении.

При этом по состоянию на сегодня, украинцы, которые пересекают территорию Венгрии транзитом, не нуждаются в получении индивидуального разрешения для въезда, если они возвращаются в Украину, а также в случае, если:

гражданин дает согласие пройти проверку на наличие COVID-19 и не имеет признаков подозрения на инфекцию

гражданин отвечает всем требованиям для въезда, определенным Кодексом Шенгенских границ (биометрический паспорт, виза, медицинская страховка, действующая на территории Европы, финансовое обеспечение)

у лица имеется документ, подтверждающий право на въезд в страну назначения (в зависимости от требований конкретной страны: вид на жительство, рабочая виза, бронирование отеля, документ на право собственности недвижимости, результаты тестов на вирус и т.п.), а также, при необходимости, документы, подтверждающие возможность въезда в другие транзитные страны (Румыния, Сербия, Хорватия, Словения, Австрия, Словакия).

Также отмечается, что для транзита на границе с Венгрией работают пункты пропуска "Тиса" и "Лужанка". Остановки в рамках использования гуманитарных коридоров должны осуществляться в минимально необходимом для пересечения территории страны количестве, в определенных органами власти зонах отдыха и автозаправках. Время транзита не может превышать 24 часа, а контроль за соблюдением правил транзита осуществляется полицией.

Напомним, ранее венгерское правительство принято решение установить обязательную двухнедельную обсервацию для туристов, которые прибывают в страну из Украины.

Ранее мы писали, что Черногория смягчила требования к украинским туристам. В частности, были убраны дополнительные ограничения в виде наличия тестов для тех граждан, которые прибывают в страну на самолете.