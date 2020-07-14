Президент Владимир Зеленский, во время разговора с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, заверил ее, что продолжение сотрудничества в рамках новой программы stand-by является важным проритетом для Украины.

Об этом во вторник, 14 июля, информирует пресс-служба Офиса президента.

"Мы высоко ценим всестороннюю поддержку, которую оказывает МВФ в этот сложный для нашей страны период", - сказал Зеленский во время разговора с Георгиевой.

Так, президент заверил директора МВФ в твердом желании Украины продолжать сотрудничество с фондом и сказал, что принятый закон о банковской деятельности является прямым свидетельством этого стремления.

Кроме того, глава государства заявил об уверенности в том, что НБУ и правительство совместно продолжат реализовывать взвешенную монетарную и фискальную политику, что будет способствовать обеспечению макроэкономической и финансовой стабильности, а также экономическому росту и восстановлению банковского кредитования в Украине.

"Дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны быть лишены политической окраски, которая может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость регулятора", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

По словам президента, основными критериями выбора кандидатуры на пост главы НБУ является профессионализм, честность и безупречная репутация.

Ранее мы писали, что Зеленский пообещал предложить Раде кандидатуру нового руководителя Нацбанка до конца недели.

Напомним, что после того, как глава Национального банка Украины Яков Смолий подал в отставку из-за политического давления на него, Международный валютный фонд заявил, что страна должна сохранить независимость регулятора.