В апреле и мае текущего года доходы российских компаний от экспорта золота впервые превысили выручку от продажи газа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы и Центробанка.

За два весенних месяца компании из РФ продали за рубеж 65,4 тонны золота на сумму 3,55 миллиарда долларов. А поставки голубого топлива за апрель и май период принесли "Газпрому", который является монополистом в области экспорта трубопроводного газа, 2,4 миллиарда долларов. По данным Центробанка, это минимальное значение за квартал с 2002 года.

По словам экспертов, такая ситуация в истории современной России сложилась впервые: как минимум с 1994 года экспорт газа традиционно приносил больше выручки, чем продажи золота.



Ранее "Страна" цитировала заявление "Газпрома", что доходов от экспорта газа не хватает для поддержки российского рынка.

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