За прошлую неделю в Одессе острыми кишечными инфекциями заболел 91 человек. Это на 54,2% случаев больше, чем неделей ранее.

Об этом во вторник, 14 июля, информирует пресс-служба Одесского областного лабораторного центра Минздрава Украины

"Значительное количество больных составили дети в возрасте до 17 лет - 50,5%", - говорится в сообщении.

В лабораторном центре заявили, что большинство случаев заболеваний острыми кишечными инфекциями связаны с употреблением в пищу готовых домашних блюд с нарушением технологии приготовления и хранения, немытых фруктов и овощей, а также молочных и мясных продуктов, купленных на стихийных рынках.

"В большинстве бактериологически подтвержденных случаев выделены возбудители сальмонеллеза и стафилококковой инфекции", - добавили в центре.

При этом холеру на прошлой неделе исследователи не выявили. Всего на предмет наличия холерного вибриона были протестированы 59 больных кишечными инфекциями, а также исследованы 10 проб морской воды и две пробы воды лиманов.

Напомним, недавно в Минздраве показали статистику распространения инфекционных болезней среди украинцев за последние годы. Самая сложная ситуация наблюдается в Одесской области.

Ранее мы писали, что в западных регионах Украины, где недавно наблюдались сильные паводки, возможна эпидемия кишечной палочки.