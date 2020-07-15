На Донбассе в последние дни идет серьезное обострение боев. Двумя "горячими точками" стали поселки Зайцево (близ Горловки) и Донецкий (Луганская область).

В Донецкой области погибли солдаты ВСУ. В Луганской идет борьба за железнодорожную станцию на нейтральной территории.

Все это происходит на фоне очередного провала дипломатии в Берлине и Минске. И угроз России заморозить как Нормандский формат, так и Минск-2.

"Страна" разбиралась, что происходит.

Бой под Зайцево. Версия Киева

13 июля Штаб ООС сообщил, что около населенного пункта Зайцево (возле Горловки) во время выполнения боевого задания в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб военнослужащий.

Для эвакуации тела на место отправились трое военных. По данным ООС, получив от противника подтверждение режима "Тишина" группа эвакуации в белых касках с опознавательными знаками не успела дойти до тела погибшего несколько метров.

В это время был открыт огонь на поражение из стрелкового оружия. Группа отошла, но военный медик поспешил на помощь раненому. В этот момент противник снова начал обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В результате военный медик погиб, один военнослужащий был ранен, еще один получил контузию.

Во вторник командир 35-й отдельной бригады морской пехоты Николай Палас сообщил, что силы "ДНР" уже забрали тело погибшего.

Также он рассказал, что первый погибший выполнял задание командира батальона и в составе группы доразведывал подступы к украинским позициям, чтобы выяснить, нет ли там подходов для диверсионных групп противника.

По словам Паласа, командир разведгруппы подорвался на минном поле, в результате погиб на месте.

То есть уже очевидно, что миссия группы, которая пострадала в районе Зайцево, выходила за рамки позиций ВСУ - раз командир подорвался на заминированной территории. К тому же насквозь простреливаемой противником.

То есть, украинские солдаты выполняли специальную операцию, вышли на нейтралку и сначала подорвались сами, а потом, во время эвакуации, напоролись на огонь противника.

Правда, в Киеве делают акцент на том, что "ДНР" сначала согласовала режим тишины для эвакуации тела, а затем вероломно его нарушило, убив военного медика.

Уголовное дело по этому факту открыла прокуратура Донецкой области. Отреагировали также в Офисе президента - для выяснения всех обстоятельств на Донбасс отправились замглавы ОП Роман Машовец и главком ВСУ Руслан Хомчак.

На сайте президента появился его комментарий о произошедшем.

"Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Это непостижимая трагедия для них, для нас, для страны. Это очередное доказательство цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков. Здесь не может быть никакой двойной трактовки. Есть конкретное умышленное преступление – убийство, засада и повторное убийство. Все это лишний раз убеждает в том, что война продолжается" - сообщил Владимир Зеленский.

Он добавил, что война будет продолжаться, пока по ту сторону линии фронта есть заинтересованные в дестабилизации.

"Эта трагедия еще раз возвращает нас к пониманию наших фундаментальных ценностей. Украина должна жестко охранять свои территории. Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков. Украина должна четко понимать риски, которые несет существование серых уголовных анклавов. Украина должна всегда знать цену "обещаниям" той стороны", - процитировал президента его сайт.

В этой риторике характерно отсутствие заявлений о том, что невзирая на подобные инциденты, движение к миру будет продолжаться. Раньше у президента неизменно вставляли такой пассаж в реакцию на гибель солдат.

Глава МИД Дмитрий Кулеба во вторник заявил, что проинформирует международных партнеров об убийстве военного медика 13 июля. Синхронно сделали заявление и в посольстве США - там осудили убийство военного, обвинив в этом "возглавляемые Россией силы на Донбассе".

Диверсанты и провокация. Версия "ДНР"

Версия "ДНР" отличается от той, которую представил Киев. В Донецке заявляют, что и в первом, и во втором случае действовали диверсанты, на которых никаких опознавательных знаков эвакуационной службы не было.

При этом сепаратисты подтверждают, что сначала украинская сторона запросила режим тишины. Но обвиняют ВСУ в том, что вместо службы эвакуации якобы прислали новых диверсантов.

"Утром 13 июля военнослужащие диверсионного подразделения 35 бригады морской пехоты ВФУ (Вооруженные формирования Украины - так называют ВСУ сепаратисты - Ред.), проводя рейдовую диверсионно-разведывательную атаку на позиции НМ ("народной милиции" - Ред.) ДНР в районе н.п. Зайцево, подорвались на собственном взрывном устройстве, в результате чего один из диверсионной группы погиб на месте" - сообщил представитель "республики" Руслан Якубов.

По версии сепаратистов, украинская сторона в СЦКК действительно запросила через оперативный канал связи СММ ОБСЕ режим прекращения огня для эвакуации тела, и получила гарантии.

"В 14:00, согласно предоставленным зеркальным гарантиям безопасности, должны были начаться мероприятия силами специалистов организации гражданско-военного сотрудничество "Эвакуация 200", одетыми в опознавательную экипировку. Однако вместо них наблюдатели НМ ДНР зафиксировали продвижение военнослужащих ВФУ. Данный факт был срочно передан по оперативному каналу связи через СММ ОБСЕ, но вместо того, чтобы прекратить продвижение к нашим позициям и вернуться на свои, ВФУ продолжили продвижение к нашим позициям под прикрытием огня, который вели по наблюдательному пункту и позициям НМ ДНР с применением различного вида вооружения, корректируя его при помощи двух БПЛА" - заявил Якубов.

По его словам, процесс эвакуации был остановлен, и сепаратисты предложили взять на себя эвакуацию, после чего организовать процесс передачи погибшего. После 18:00 тело забрали и доставили в морг.

"Скрывая истинные мотивы, которые преследовала диверсионная группа, а также полную картину происходящих событий, чтобы хоть как-то оправдать потери личного состава по собственной халатности, украинская сторона пытается бесцеремонно переврать факты происходящего, для большей убедительности придумать "убитого врагом военного медика" и сделать очередные обвинительные заявления с привлечением министра иностранных дел" - говорится в заявлении.

Сообщается, что обсуждаются возможные варианты эвакуации тел погибших и передачи их родственникам.

"Двое разведчиков вышло на нейтралку"

"Страна" выяснила подробности боя.

По словам нашего источника из штаба ООС, на передовую под селом Зайцево, рядом с селом Желобки, вышло на нейтральную полосу двое бойцов из разведывательного взвода 35-й бригады морпехов ВСУ.

"Боевого распоряжения на задание не было, мы не знаем, зачем они вышли на нейтралку. Сейчас по бригаде будет проверка боевых распоряжений. Может, задним числом что-то напишут. Но реально на любом передке на опорниках бойцы выходят на нейтралку, если есть причины. То есть, если есть какие-то непонятные движения в нашу сторону. Для таких выходов обычно боевые распоряжения от штаба не запрашивают, это обычное дело. Двое разведчиков вышло на нейтралку, оба подорвались на мине. Один – погиб тут же, второй, по нашим данным – мы запустили "птичку" - дрон, был явно ранен, пытался ползти в нашу сторону. Помочь в этот момент мы им не могли, потому что с той стороны, а это 70 метров от противника, открыли перекрестный огонь", - рассказал один из бойцов 35 бригады.

После этого разведчики и парамедики попытались эвакуировать погибшего и раненого. И запросили режим "тишины" у противника. Однако во время согласованной с сепаратистами вылазки для вывоза тела погибшего и эвакуации раненого, сепаратисты открыли шквальный огонь с трех сторон – дело в том, что позиции перед поселком Желобки рядом с селом Зайцево, где и произошел случай, практически окружен позициями противника с трех сторон.

Сепаратисты обстреляли эвакуационную группу украинских военных из АГС – автоматических гранатометов, и пулеметов. Во время этого офицер разведки получил контузию от разрыва снаряда АГС и в состоянии контузии перепутал направление и пошел на позиции сепаратистов. Медик, сопровождавший офицера разведки, получил смертельное ранение от нескольких попаданий стрелкового оружия.

По информации источников "Страны" в ВСУ, тело погибшего первым разведчика удалось вывезти. Однако погибший медик остается на месте.

Также пока неизвестна судьба тяжелораненого во время первой вылазки напарника погибшего разведчика – сержанта морской пехоты.

Что происходит в Луганской области

Начиная с 11 июня на линии разграничения в Луганской области началось обострение боев. Обстрелы усилились в районе Стаханова, Кировска (под контролем "ЛНР") и Бахмутской трассы (около подконтрольного Украине Новотошковского).

В Украине говорят о дежурных боестолкновениях на этом участке - по привычной версии, сепаратисты ведут обстрелы, ВСУ на них отвечают.

При этом военкоры, работающие на стороне сепаратистов, говорят о том, что бои идут в районе поселка Донецкий, который под контролем "ЛНР". Там, по данным канала Realdoc, идет захват "серой зоны" со стороны украинской армии.

"С начала июля украинские военные начали захват серой зоны ближе к поселку Донецкий – с целью создания новых устойчивых позиций в районе станции Сифонная (железнодорожная станция - Ред.)", - сообщил он и раскритиковал руководство "ЛНР" за то, что замалчивают этот факт.

Кстати, официальный орган "республики" - "Луганский информационный центр" - также сообщает о том, что поселок Донецкий находится под обстрелом, вследствие которого разрушен жилой дом. Однако о заходе ВСУ в "серую зону" там не сообщается. При этом говорится, что идут обстрелы соседних поселков Голубовское и Березовское.

А вот бывший представитель "Народной милиции" Андрей Марочко заявляет в своем телеграм-канале, что в Донецком "идут позиционные бои".

Местные жители тем временем публикуют "прилеты" в сторону Стаханова и Бахмутской трассы. И говорят о том, что местность обстреливают чем-то очень "тяжелым".

Стрельба на фоне минского затишья

Обострение на Донбассе случилось на фоне очередного провала в Минске - на днях Россия заявила, что Украина дезавуировала договоренности, достигнутые в Берлине 3 июля. Там говорилось о новых мерах по прекращению огня, шагах по гуманитарному и политическому урегулированию.

Детальнее мы писали об этом в материале От надежды к тупику. "Страна" публикует берлинские договоренности по Донбассу, которые затем были сорваны.

Берлинские соглашения были попыткой спасти нормандские договоренности Зеленского и Путина в декабре 2019 года. Которые до сих пор почти ни в чем не исполнены.

Параллельно стали звучать призывы Украины отменить Минские соглашения - их озвучил представитель Киева в Контактной группе Алексей Резников. Россия сочла это декларацией о выходе Украины из Минска-2 и потребовала опровержений от президента и премьера. Однако их не последовало - то есть Зеленский показал, что он согласен со своим протеже.

А далее последовали новые бои и новые смерти на фронте.

И это не первый пример, когда провал на дипломатическом фронте сразу вызывал обострение на реальной войне.

Одновременно МИД Украины заявил, что никаких законов с Россией и сепаратистами согласовывать не будет - это было ответом на требование РФ представить в Минске проект закона об особом статусе Донбасса и закреплении его Конституции (что также было записано в Берлинских документах).

Очевидно, что военное обострение только усугубит тупик - и усилит аргументацию Москвы о "смерти" Минских соглашений, к чему вся риторика и идет.

Если осенью и зимой Россия согласилась реанимировать "Нормандский формат" на достаточно легких условиях, то теперь Москва выставляет к его возобновлению куда более жесткие требования - выход на изменения в украинскую конституцию касаемо статуса Донбасса и некоторые другие.

В Кремле знают, что выполнить это Зеленский не в состоянии - не поймут контролирующие улицу националисты и "партия войны" в США. Однако форсируют события, вынуждая Украину открыто отказываться от обязательств по Минску-2. Что, собственно, уже и происходит (вспомним заявление Резникова после провала берлинских договоренностей).

Вкупе с обострением на фронте, где украинские разведчики вторгаются в нейтральную зону, это может служить прологом для заморозки любых переговоров по линии Россия-Украина-Европа. Нормандских, берлинских и прочих форматов - пока Украина не выполнит возложенные на нее Минскими соглашениями политические шаги.

А если она их не выполнит, дальше последует официальное обвинение со стороны России о том, что Киев из Минских соглашений вышел. Что Украине будет очень трудно парировать, поскольку есть вполне конкретные пункты, которые Киев исполнять отказывается.

Если с такой постановкой вопроса согласятся Германия и Франция, то это открывает путь для снятия с Москвы европейских санкций. И параллельно включения "плана Б" по Донбассу, вариаций которого может быть множество - от полной паспортизации этих территорий до варианта признания "ДНР" и "ЛНР" независимыми государствами с последующей фактической интеграцией в Россию.

Впрочем, пока точка невозврата еще не пройдена - и Минская площадка для Украины остается работающей. Что пока дает шанс, что решить вопрос в рамках Минских соглашений таки получится. Хотя надежда на это тает с каждым днем.