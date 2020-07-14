Во Франции, где ввели дополнительную проверку туристов из стран "красной зоны", намерены с 1 августа обязать всех носить маски в общественных зданиях. Президент Эмманюэль Макрон заявил, что будет добиваться такой меры.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Я хочу, чтобы за ближайшие недели мы приняли решение об обязательном ношении масок во всех общественных помещениях начиная с 1 августа", - сказал глава государства в интервью телеканалам ТФ-1 и "Франс-2".

Макрон добавил, что жители Франции довольно дисциплинированы в том, что касается ношения масок в транспорте, "однако в общественных местах, находящихся не под открытом небом, все не так гладко. Это означает, что нужно организоваться".

Президент особо настаивает на ношении масок в магазинах.

"Я рекомендую всем нашим согражданам, которые слушают нас, как можно чаще носить маски, когда они вне дома, и особенно когда они находятся в закрытых местах", - призвал Макрон.

По его словам, его призыв обращен прежде всего к молодым людям, многие из которых переносят заболевание без симптомов и несут угрозу для других, в частности для пожилых граждан.

Говоря о возможной второй волне коронавируса, Макрон заявил, что обеспокоен такой перспективой.

"Есть признаки того, что распространение опять ускоряется, что в некоторых местах проблема вновь возникает", - пояснил президент. При этом он заверил, что страна будет готова в случае второй волны.

Отвечая на вопрос о возможности повторного введения режима строгой изоляции, президент объяснил, что эта жесткая мера раскрыла неравенство в обществе, где люди перенесли период ограничений в разных условиях проживания.

"Я не хочу этого снова для страны. Мы все делаем для того, чтобы избежать новой волны и проявлять дифференцированный подход, если она случится. И я говорю это для всех наших граждан: мы участники борьбы против вируса. Будет ли вторая волна, зависит от нас", - отметил Макрон.

Ранее "Страна" сообщала о смерти во Франции избитого водителя автобуса, который потребовал от пассажиров надеть маски.

Мы также писали, что в начале месяца новым премьером страны стал ответственный за выход из карантина чиновник.