Зеленский сообщил МВФ, когда предложит Раде "независимого технократа" на пост главы НБУ
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал предложить Верховной Раде кандидатуру "независимого технократа" на пост главы Национального банка до конца недели.
Об этом во вторник, 14 июля, он заявил в ходе разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, говорится в сообщении главы государства в Twitter.
"Сообщил Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложу парламенту кандидатуру нового главы НБУ. Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка. Все решения я принимаю только в интересах народа Украины", - написал Зеленский в соцсети.
Напомним, 1 июля, Смолий написал заявление президенту Украины об увольнении по собственному желанию. По его словам, на него уже долгое время осуществляется систематическое политическое давление. На следующий день утром Зеленский внес в Раду постановление о снятии Смолия с должности председателя НБУ. Рада 286 голосами "за" отправила Смолия в отставку. Временно исполняющей обязанности главы НБУ стала его заместитель Екатерина Рожкова.
Ранее мы писали, что новым главой Национального банка Украины может стать народный депутат от фракции "Слуга народа".