Президент Украины Владимир Зеленский пообещал предложить Верховной Раде кандидатуру "независимого технократа" на пост главы Национального банка до конца недели.

Об этом во вторник, 14 июля, он заявил в ходе разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, говорится в сообщении главы государства в Twitter.

"Сообщил Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложу парламенту кандидатуру нового главы НБУ. Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка. Все решения я принимаю только в интересах народа Украины", - написал Зеленский в соцсети.

Напомним, 1 июля, Смолий написал заявление президенту Украины об увольнении по собственному желанию. По его словам, на него уже долгое время осуществляется систематическое политическое давление. На следующий день утром Зеленский внес в Раду постановление о снятии Смолия с должности председателя НБУ. Рада 286 голосами "за" отправила Смолия в отставку. Временно исполняющей обязанности главы НБУ стала его заместитель Екатерина Рожкова.

Ранее мы писали, что новым главой Национального банка Украины может стать народный депутат от фракции "Слуга народа".