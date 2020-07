Президент США Дональд Трамп не верил, что выиграет президентские выборы в 2016 году, однако его смогла убедить в этом "молчаливая российская поддержка".

Об этом в своей книге о главе американского государства написала его племянница Мэри Трамп, передает РИА Новости.

"Когда Дональд объявил о выдвижении в президенты 16 июня 2015 года, я не восприняла это всерьез. Мне казалось, что и сам Дональд не воспринимал это всерьез. Для него это была бесплатная раскрутка его бренда. Он уже так делал раньше. Когда его рейтинг стал расти, и он мог получить молчаливые уверения от российского президента Владимира Путина, что Россия сделает все, что только может, чтобы перетянуть выборы на его сторону, притягательность выигрыша возросла", - пишет автор.

В своем произведении Мэри также утверждает, что старшая сестра Трампа, Мэриэнн, не верила, что он станет главой государства.



"Он клоун, и этого (избрания в президенты - Ред.) никогда не произойдет", - цитирует слова Мэриэнн племянница президента.

Она поинтересовалась у Мэриэнн, как вообще люди могли поверить в то, что Трамп добился своих успехов сам. "Ну, он пять раз обанкротился", - был ответ Мэриэнн Трамп, по словам которой у ее младшего брата "нет никаких принципов".

Напомним, что младший брат президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, Роберт, просил суд наложить запрет на издание очередной книги о главе государства, которую в этот раз написала его племянница Мэри Трамп. Произведение родственницы американского лидера называется "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" ("Слишком много и никогда недостаточно: Как моя семья создала самого опасного человека в мире"). Суд не удовлетворил просьбу Роберта Трампа.

Ранее мы писали, что в прошлом месяце в книжных магазинах Вашингтона появилась в продаже книга бывшего советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома".