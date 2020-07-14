В селе Малютянка Киевской области после драки с жителями столицы погиб 17-летний парень. Смерть наступила в результате болезни сердца.

Об этом во вторник, 14 июля, информирует пресс-служба полиции региона.

Сообщается, что жители Киева устроили драку в селе с местным 17-летним парнем. Для этого они заранее заготовили бейсбольные биты. После инцидента житель села умер в карете скорой помощи.

"Тело погибшего парня направлено на проведение экспертизы для установления причин смерти. По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть наступила в результате острой ишемической болезни сердца. Телесные повреждения, которые пострадавший получил во время драки относятся к категории легких, которые не могли привести к смерти пострадавшего", - заверили правоохранители.

Так, поскольку причиной смерти парня стала не драка, полиция открыло уголовное дело против участников конфликта по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства преступления. Решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленникам.

Напомним, что недавно жительница Киева ударила ножом своего гражданского мужа, в результате чего потерпевший скончался. При этом женщина уверяла полицейских, что ее сожитель пришел домой уже с ножевым ранением и умер после отказа от медицинской помощи.

Ранее мы писали, что Печерский суд Киева арестовал на два месяца двух строителей, которые находясь в нетрезвом состоянии, перерезали горло своему коллеге. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.