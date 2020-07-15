Во вторник Анджей Дуда был второй раз подряд избран президентом Польши. В связи с этим российский пранкер Алексей "Лексус" Столяров от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша поздравил его с этим событием и поговорил с ним более 10 минут.

Аудиозапись разговора в озвучке Дмитрия "Гоблина" Пучкова опубликована на YouTube.

В начале беседы Дуда сообщил, что путешествует по центральной Польше. После этого разговор коснулся ситуации в стране с коронавирусом. Президент заверил, что коронавирус в Польше под контролем.

"Дело в том, что я слышал, что ситуация у вашего соседа, у Украины, просто ужасная, поэтому мы обеспокоены", - сказал пранкер.

"Да, там ситуация сложная, мы знаем. А у нас всего лишь 38 тысяч случаев в Польше. Но у нас население 38 миллионов. Поэтому количество заболевших не такое большое", - отметил Дуда.

"Как вы считаете, кто главный источник коронавируса в вашем случае?" - спросил Лексус.

"Ну, знаете, это сложно сказать. Возможно, это Украина, потому что в Польше много людей из Украины", - ответил президент Польши.

Затем собеседник Дуды сообщил, что бывший президент Польши Дональд Туск высказал опасения насчет того, что Дуда будет ущемлять права ЛГБТ-сообщества.

"Надеюсь, это неправда?" - поинтересовался пранкер.

"Ваше превосходительство, я не ущемляю их права. Правда. Я глубоко уважаю каждого человека. Не знаю, почему это его (Туска - Ред.) так беспокоит. Во время нашей президентской кампании шли очень серьезные дискуссии об ЛГБТ-движении, об усыновлении и однополых браках", - сказал Дуда.

"Не пойму, почему он так беспокоится. Может, он сам из этих?" - предположил Лексус.

"Да я ему просто не нравлюсь", - возразил президент.

После этого разговор коснулся темы памятников в Польше. "Гутерриш" восхитился тем, как Дуда борется с монументами Красной Армии советской эпохи.

"У вас было много сражений с памятникам Красной Армии в Польше", - сказал лже-генсек.

Президент отметил, что таких памятников побороли не так уж и много: "Было всего лишь несколько случаев. Это не очень серьезная проблема".

Собеседники коротко обсудили Вторую мировую войну. Дуда сообщил, что у него была историческая дискуссия с Владимиром Путиным и пожаловался, что тот обвинил Польшу в развязывании войны, а после ее окончания СССР оккупировал территорию его страны.

"Это хороший повод для борьбы с памятниками", - одобрил "генсек" и добавил, что и украинские города тоже были оккупированы, например Львов. Он предложил президенту забрать их обратно и высказал предположение, что многие люди в Украине это поддержат.

"Что, простите?.. Нет! Это ж Украина! Нет-нет, ваше превосходительство. В Польше даже разговоров таких нет. Теперь это часть Украины - и на этом все", - слегка опешил Дуда.

Он добавил, что в Польше нет таких политических сил, которые поднимали бы тему возврата территорий. И что у него хорошие отношения с Украиной, которую поляки поддерживают.

В конце беседы Дуда признался, что Дональд Трамп еще не поздравлял его с победой на выборах.

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