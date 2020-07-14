В Киеве возле Центрального железнодорожного вокзала табло остановки внезапно начало транслировать горячее видео вместо графика движения общественного транспорта.

Об этом в своем телеграм-канале написал нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский.

"Центральный вокзал столицы. Киевская госадминистрация и Виталий Кличко передают гостям города важную информацию", - написал нардеп в сообщении и опубликовал видео происходящего.

Стоит отметить, что подобные инциденты в столице случаются уже не первый раз. В зимние морозы киевлян "подогревали" горячим видео на остановке общественного транспорта в самом центре Киева - на площади Победы. По словам чиновников, информационный стенд был взломан хакерами, поэтому в течение 15 минут на остановке транслировались порнографические ролики.

Ранее "Страна" писала о том, что под Одессой в гинекологическом кабинете пациенток тайно снимали на камеру и размещали на порносайтах.